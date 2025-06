AIIMS Recruitment 2025 – एम्स दिल्ली जूनियर रेजिडेंट के पदों के लिए 3 जुलाई तक भरें फॉर्म!

AIIMS Recruitment 2025 for Junior Resident: MBBS BDS की डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी AIIMS की तरफ से आ रही है। AIIMS New Delhi में हाल ही में प्रतिष्ठित संस्थान में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के करीबन 220 पदों पर भर्ती का AIIMS Delhi Junior Resident Recruitment 2025 notification जारी किया है। यह नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस AIIMS Junior Resident 2025 Notification में AIIMS New Delhi ने विभिन्न विभाग जैसे कि जनरल मेडिसिन ,सर्जरी, एनेस्थीसिया, न्यूरोलॉजी, डेंटल इत्यादि में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की भर्ती की घोषणा की है।

AIIMS Recruitment 2025 for Junior Resident Application Process ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जा रही है । वे सभी उम्मीदवार जो AIIMS New Delhi में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने में इंटरेस्टेड है वे aiimsexams.ac.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 3 जुलाई 2025 से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। AIIMS Delhi Junior Resident Recruitment 2025 Application Form भरने से पहले उम्मीदवारों से निवेदन है कि वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में दिए संपूर्ण विवरण सावधानी पूर्वक पढ़ें।

AIIMS Recruitment 2025

कुल 220 रिक्तियां AIIMS Recruitment 2025 के नातर्गत अधिसूचित की गई हैं। उम्मीदवारों को एमबीबीएस/बीडीएस उत्तीर्ण होना चाहिए (जिसमें 1 जुलाई 2025 से पहले तीन वर्ष की इंटर्नशिप पूरी करना शामिल है) या एमसीआई/डीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री होनी चाहिए जो आवेदन करने के लिए पात्र हैं। नीचे दी गई अधिसूचना में अधिक जानकारी देखें।

AIIMS Recruitment 2025 Dates

Event Date Notification Release Date June 18, 2025 Online Application Start Date June 19, 2025 Online Application Last Date July 3, 2025 (up to 5:00 PM) Junior Residency Start Date July 1, 2025

AIIMS Junior Resident Eligibility

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का एमबीबीएस /बीडीएस डिग्री होना आवश्यक है।

होना आवश्यक है। उम्मीदवार के पास में एमबीबीएस बीडीएस डिग्री की इंटर्नशिप होनी भी जरूरी है।

इसके अलावा उम्मीदवार की इंटर्नशिप 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2025 के बीच होनी आवश्यक है।

के बीच होनी आवश्यक है। अन्य शर्तों के अनुसार उम्मीदवार के पास में DMC/DDC का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उम्मीदवार को AIIMS में तीन टर्म तक जूनियर रेजिडेंसी की सुविधा दी जाएगी जिसमें प्रत्येक टर्म 6-6 माह का होगा।

का होगा। हालांकि विशेष वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को श्रेणी के आरक्षण श्रेणी के लाभ दिए जाएंगे।

AIIMS Recruitment 2025 Details

AIIMS Recruitment 2025 - एम्स दिल्ली जूनियर रेजिडेंट के पदों के लिए 3 जुलाई तक भरें फॉर्म! 5

How to Apply for AIIMS Recruitment 2025 for Junior Resident Posts?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाना होगा।

इस आधिकारीक वेबसाइट पर उम्मीदवार को AIIMS Delhi Junior Resident Recruitment 2025 Link पर क्लिक करना होगा।

AIIMS Recruitment 2025 - एम्स दिल्ली जूनियर रेजिडेंट के पदों के लिए 3 जुलाई तक भरें फॉर्म! 6

यहां क्लिक करने के बाद आवेदक को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी और लॉगिन करना होगा।

AIIMS Recruitment 2025 - एम्स दिल्ली जूनियर रेजिडेंट के पदों के लिए 3 जुलाई तक भरें फॉर्म! 7

AIIMS Delhi Portal पर लोगिन करने के बाद आवेदक को AIIMS Delhi Junior Resident (JR) Vacancy 2025 Application Form सावधानी पूर्वक भरना होगा।

सावधानी पूर्वक भरना होगा। AIIMS Recruitment Application Form भरने के बाद आवेदक को सारे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

भरने के बाद आवेदक को सारे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद आवेदक को फॉर्म सबमिट कर देना होगा।

उम्मीदवारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदनों के आधार पर मेरिट लिस्ट और उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा हो सकता है AIIMS स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू भी आयोजित कर सकता है।

वेतन और अन्य भत्ते

एम्स रेजिडेंसी डॉक्टर के पद पर नियुक्त होने के बाद उम्मीदवार को 56,100 का वेतन दिया जाएगा। साथ ही सरकारी नियम अनुसार अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे।

दिया जाएगा। साथ ही सरकारी नियम अनुसार अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। बता दे उम्मीदवार को इन पदों पर नियुक्ति के लिए 25000 तक की सिक्योरिटी जमा करनी होगी । हालांकि चयन प्रक्रिया के बाद यह रकम वापस दी जाती है।

जमा करनी होगी । हालांकि चयन प्रक्रिया के बाद यह रकम वापस दी जाती है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और ओबीसी के लिए या आवेदन शुल्क ₹1000 निर्धारित किया गया है।

किया गया है। और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए यह प्रक्रिया निशुल्क गठित की जा रही है।

Frequently Asked Questions :-