Free Training For Women: सरकार दे रही फ्री ट्रेनिंग- ब्यूटी पार्लर, मेकअप आर्टिस्ट, सिलाई-कढ़ाई

Free Training For Women of Parlour and Silai: जैसे कि सभी जानते हैं कि देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में एक संस्था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अलग-अलग तरह के मुफ्त कोर्सेज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं ट्रेनिंग लेने के बाद एक छोटा सा व्यवसाय भी शुरु कर सकती हैं और आमदनी कमा सकती हैं।

फिरोजाबाद में ज्यादातर महिलाएं कांच की चूड़ियों का काम करती हैं, लेकिन अब उन सभी महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग, सिलाई, कढ़ाई और मेकअप आर्टिस्ट समेत कई अन्य तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।

प्रशिक्षण पूरा करने करने के बाद सभी महिलाओं को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इस सार्टिफिकेट के माध्यम से महिलायें सरकार की ऋण योजनाओं का भी फायदा भी उठा सकती हैं और साथ ही सम्बन्धित कंपनियों से जॉब ऑफर भी प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया – ब्यूटी पार्लर, मेकअप आर्टिस्ट, सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण

जानकारी के अनुसार फिरोजाबाद में सुनील ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम की संस्था का संचालन करने वाले डॉ सुनील कुमार जैन का कहना है कि उनकी संस्था द्वारा फिरोजाबाद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार और यूपी सरकार की कई योजनाओं के माध्यम से संस्था द्वारा महिलाओं और युवतियों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसके तहत मेकअप आर्टिस्ट, सिलाई-कढ़ाई, शूज मेकिंग, ब्यूटीशियन, गारमेट्स मैन्युफेक्चरिंग, लैदर वुड प्रोडक्ट, और कंप्यूटर हार्डवर्किंग नेटवर्किग में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इसके साथ ही संस्था द्वारा इस समय टेक्नीकल डिपार्टमेंट द्वारा कंप्यूटर हार्डवर्किग का मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया जायेगा, जिसकी अवधि 30 दिन होगी। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाओं और छात्राओं को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसके बाद प्रशिक्षित कैंडिडेट्स को किसी कंपनी में नौकरी पाने में बहुत मदद मिलेगी। जो महिलाएं और युवतियां ब्यूटी पार्लर का मुफ्त कोर्स करना चाहती हैं, वे आरसेटी सेंटर पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन के बाद महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का मुफ्त कोर्स कराया जायेगा और कोर्स पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा। इस कोर्स की अवधि लगभग 35 दिन है। इस कोर्स के माध्यम से महिलाएं और युवतियां ब्यूटी पार्लर के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं और उसके बाद अपना छोटा सा व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं। महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को MSME द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राट्रीय स्तर पर होने वाले मेले में भेजा जाता है।

ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से करना होगा आवेदन

डॉ सुनील जैन का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के बाद ही महिलायें और छात्रायें इस ट्रेनिंग का लाभ उठा सकती हैं। आवेदन के बाद महिलाओं का एक इंटरव्यू लिया जाएगा और इस इंटरव्यू को पास करने के बाद ही महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी।

इसके अलावा सिलाई-कढ़ाई का कोर्स करने वाली महिलाओं को सरकारी योजनाओं के तहत एक सिलाई मशीन और किट मुफ्त में दी जाएगी, ताकि महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। इसके साथ ही स्वरोजगार शुरू करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जायेगा, जिसके तहत महिलाओं को सब्सिडी भी दी जाएगी।