NEET PG Exam 2025 Postponed, ऑफिसियल नोटिस जारी, न्यू एग्जाम डेट्स

NEET PG Exam 2025 Postponed: National Board of Examination in Medical Sciences (NBEMS) ने NEET PG Exam 2025 Postponed कर दी है, जो पहले 15 जून, 2025 के लिए निर्धारित थी। यह निर्णय एक ही पाली में NEET PG Exam 2025 आयोजित करने के Supreme Court के आदेश के बाद लिया गया है। अधिक Examination Centres की आवश्यकता के कारण परीक्षा की NEET PG New Exam Date 2025, शहर सूचना पर्ची 21 जुलाई 2025 और प्रवेश पत्र 31 जुलाई 2025 को जारी कर दिए जायेंगे।

National Board of Medical Examination(NBEMS) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर (NEET PG 2025) को स्थगित करने की घोषणा की है। यह नीट पीजी को दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में लिया गया निर्णय है। National Board of Medical Examination(NBEMS) ने आज घोषणा की कि NEET PG 2025 Exam एक ही पाली में आयोजित की जाएगी, अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था के कारण नई परीक्षा तिथि 3 अगस्त 2025 निर्धारित की गयी है।

NEET PG Exam 2025 Postponed

NEET PG 2025 भारत में स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले मेडिकल स्नातकों के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है। यह परीक्षा देश भर के चिकित्सा संस्थानों में MD, MS and PG Diploma कार्यक्रमों में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के लिए अर्हता परीक्षा के रूप में कार्य करती है। NBEMS भारत में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए अनिवार्य प्रवेश परीक्षा के रूप में इस परीक्षा का संचालन करता है।

NEET PG Exam 2025 Postponed

NEET PG 2025 Exam, जो पहले 15 जून, 2025 को आयोजित होने वाली थी, अब स्थगित कर दी गई है। एनबीईएमएस ने NEET PG Exam 2025 Postponed स्थगित करने की घोषणा की है। यहां जारी आधिकारिक अधिसूचना देखें:

NEET PG 2025 City Intimation Slip

NBE को आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार आज, 2 June को NEET PG के लिए NEET PG Exam City Information Slip जारी करनी थी। हालांकि, स्थगन के कारण, सिटी स्लिप, नीट पीजी एडमिट कार्ड और परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा कर दी गयी है और जुलाई 2025 में जारी कर दिए जायेंगे। एक बार जारी होने के बाद, छात्र NBE की आधिकारिक वेबसाइट से अपने हॉल टिकट प्राप्त कर सकेंगे।

परीक्षा के बाद, अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए Counselling Process में भाग लेंगे। 50% अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों के लिए Counseling का आयोजन Medical Counselling Committee(MCC) द्वारा किया जाता है, जबकि शेष सीटों का प्रबंधन संबंधित State Counselling Authorities द्वारा किया जाता है।

NEET PG 2025 Exam City Intimation Slip Download

उम्मीदवार शहर पर्ची की जाँच और डाउनलोड करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

NEET PG Exam 2025 Postponed, ऑफिसियल नोटिस जारी, न्यू एग्जाम डेट्स 5

अपनी Registration ID और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें

NEET PG Exam 2025 Postponed, ऑफिसियल नोटिस जारी, न्यू एग्जाम डेट्स 6

“NEET PG 2025 City Intimation Slip” के लिए लिंक पर क्लिक करें फिर NEET PG 2025 Exam City Intimation Slip Download करें और आवंटित परीक्षा शहर और उम्मीदवार विवरण जाँच करें सभी उम्मीदवारों को यह सत्यापित करना होगा कि NEET PG 2025 Exam City Intimation Slip में दी गई जानकारी, जैसे नाम और परीक्षा केंद्र का स्थान, सटीक है। किसी भी विसंगति को सुधार के लिए तुरंत NBEMS को सूचित किया जाना चाहिए।

NEET-PG single shift controversy

National Board of Examination in Medical Sciences (NBEMS) ने NEET PG 2025 परीक्षा स्थगित कर दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को आयोजित होने वाली थी।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, NEET PG 2025 एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इसके लिए देश भर में अधिक परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जा रही है। परिणामस्वरूप, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा नई परीक्षा तिथि 3 अगस्त 2025 निर्धारित की गयी है।

दो पाली प्रारूप में अनुचितता और विसंगतियों की संभावना को उजागर करने वाली एक याचिका के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को स्नातकोत्तर स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा को एक ही पाली में आयोजित करने का निर्देश दिया।

NEET PG Exam 2025 Postponed, ऑफिसियल नोटिस जारी, न्यू एग्जाम डेट्स 7

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एनके अंजारिया की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि कई सत्रों में परीक्षा आयोजित करने से कठिनाई के विभिन्न स्तर उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे अभ्यर्थियों के बीच मनमानी और अनुचितता की भावना पैदा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे राष्ट्रीय महत्व की परीक्षा के लिए एक समान मानक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

न्यायालय का यह आदेश तब आया जब याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि NEET-PG पारंपरिक रूप से एक पाली, एक दिवसीय परीक्षा रही है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी उम्मीदवारों का मूल्यांकन समान परिस्थितियों में किया जाए।

FAQs about NEET PG Exam 2025 Postponed