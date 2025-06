One Year B.ED M.ED Course: 1 साल का B.Ed, M.Ed कोर्स फिर से शुरू, जानें कौन कर सकेगा

One Year B.ED M.ED Course: शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव की वापसी की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद में घोषणा की है कि वर्ष 2026-27 से देश भर में पुनः 1 वर्षीय बीएड कोर्स (One Year B.ED M.ED Course) शुरू किया जाएगा केवल B.ED नहीं अब उम्मीदवारों के लिए एक वर्षीय M.ED कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। यह One Year B.ED M.ED Course उन छात्रों के लिए होंगे जो 4 वर्षीय ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा पूरी कर चुके हैं और अब B.ED और M.Ed करना चाहते हैं। इन नए कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के अंतर्गत तैयार किया जा रहे हैं जो शिक्षा प्रणाली में बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

जैसा कि हमने बताया जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा भी एक वर्षीय B.EDऔर M.Ed पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। बता दें यह नये पाठ्यक्रम B.ed और M.Ed कोर्स को और ज्यादा व्यापक और बेहतर बनाएंगे इन कोर्सेस में उम्मीदवारों की सुविधा को देखकर विशेष बदलाव भी किए जाएंगे। हालांकि 2014 में B.ed और M.Ed के कोर्सेज में बदलाव किए गए थे जिससे के बाद इन्हें एक साल से 2 वर्ष का कर दिया गया था। साथ ही इंटर्नशिप, जेंडर स्टडीज जैसे अन्य मसौदे भी इसमें शामिल कर दिए गए थे जिसकी वजह से 2 वर्ष कोर्स में चुनौतियां बढ़ गई और अब इन चुनौतियों को समाप्त करने के लिए ही इसे फिर पुनः एक वर्ष का किया जाने पर विचार किया जा रहा है।

वे सभी उम्मीदवार जो 4 साल का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएश न कर चुके हैं उन्हें इस 1 वर्षीय BED और M.Ed में दाखिला दिया जाएगा।

हालांकि 3 साल की ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवारों को 2 वर्ष का पाठ्यक्रम ही पढ़ना पड़ेगा।

वहीं यदि कोई छात्र 12वीं के बाद B.Ed करना चाहता है तो उसे Integrated Teachers Education Programme पूरा करना होगा, जिसके बाद वह सीधा B.Ed कर सकता है।

वही 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद उम्मीदवार को 2 वर्षों B.Ed ही करना होगा।

पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं होगी

नए पाठ्यक्रम में चार टियर सम्मिलित किए जाएंगे जिसमें फाउंडेशन ,प्रिपेरटॉरी ,मिडिल और सेकेंडरी स्कूल स्तर को कवर किया जाएगा । 1 वर्षीय MED को फुल टाइम पेश कर साथ अनुसंधान सामुदायिक शिक्षा का एक बेहतरीन समायोजन बनाया जाएगा। इस नए पाठ्यक्रम की वजह से छात्रों के पैसे की बचत होगी। जो कोर्स में 2 साल कर रहे थे वह कोर्स अब 1 साल में होगा जिससे उनके समय के साथ उनका पैसा भी बेचेगा । वही कोर्स पहले से ज्यादा लचीला हो जाएगा और इसकी गुणवत्ता और बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा इस कोर्स को करने के बाद छात्रों को इंटर्नशिप और व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किए जाएंगे।

नए कोर्स को लेकर क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं

1 वर्षीय B.ED M.ED को लेकर कई सारे सवाल भी सामने आ रहे हैं। मसलन क्या एक वर्ष में शिक्षण कौशल हासिल किया जा सकता है। क्या ऐसे छात्र जो अनुभवहीन है वह एक वर्ष में शिक्षक बनने की तैयारी पूरी कर सकते हैं। वही 1 वर्ष के कोर्स को कौन-कौन से संस्थान मान्यता देंगे। वैश्विक स्तर पर इस कोर्स की क्या वैल्यू रहेगी । इसके अलावा कई सारे कॉलेज पाठ्यक्रम फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटर्नशिप के इस एक वर्षीय स्ट्रक्चर को कैसे स्वीकार करेंगे और इस नए नियम को किस प्रकार अमल में लाएंगे इस पर विचार चल रहा है।

अब देखना यह होगा कि क्या वर्ष 2026-27 के लिए NCTE 1 Year B.Ed M.Ed Course की शुरुआत करेगी और यदि करेगी तो क्या इसके सकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे। मीडिया में खबर है कि NCTE एक वर्षीय एमडी कोर्स का सिलेबस बना रहा है। यह कोर्स 2025 में शुरू होगा और 2026-27 में संस्थानों से आवेदन मांगे जाएंगे। अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है कि प्रवेश परीक्षा या मेरिट के माध्यम से एडमिशन होगा। चार वर्षीय इंटीग्रेडिट टीचर एजुकेशन कोर्स में प्रवेश परीक्षा होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम करेगी।