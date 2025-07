UP Pension Payment 2025: जुलाई अगस्त सितम्बर की पेंशन का 3000 रुपये चेक करें

UP Pension Payment 2025: जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SSPY Portal पर आधिकारीक रूप से विभिन्न Pension Yojana का संचालन किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि प्रदेश के वृद्धजनों, दिव्यांगों तथा विधवाओं को (UP Old Age, Widow, and Disability Pension Payment) निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष पेंशन का लाभ मिलता रहे । इसी क्रम में प्रत्येक तीन माह के अंतराल में उत्तर प्रदेश सरकार लाभार्थियों के खाते में पेंशन का पैसा भेजती है।

जानकारी के बता दे वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम क़िस्त अर्थात जनवरी फरवरी और मार्च की अंतिम क़िस्त का पैसा लाभार्थियों के खाते में भेजा जा चुका है और अब जल्दी ही 2025-26 की दूसरी किस्त का पैसा भी आधिकारिक रूप से ट्रांसफर किया जाने वाला है।

पाठकों की जानकारी के लिए बता दे कि जुलाई अगस्त सितम्बर 2025 की पेंशन का पैसा जल्दी लाभार्थियों के खाते में आधिकारिक रूप से ट्रांसफर कर दिया जाएगा । हालांकि अब तक यह पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए था परंतु लाभार्थियों के सत्यापन में होने वाली देरी के चलते अब यह किस्त का पैसा (UP Pension Payment 2025) जुलाई या अगस्त के माह में लाभार्थियों के खाते में भेजा जाएगा ।

यूपी पेंशन भुगतान जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 – किसे मिलेगा ₹3000?

उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली विधवाएं, और दिव्यांगजन इस पेंशन स्कीम के पात्र हैं। राज्य सरकार की ओर से हर महीने ₹1000 पेंशन दी जाती है।

जिन लाभार्थियों को पिछले तीन महीनों से भुगतान नहीं मिला था, उन्हें जुलाई में ₹3000 का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

यूपी पेंशन भुगतान 2025 – मुख्य बातें

बिंदु विवरण योजना का नाम उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2025 पेंशन प्रकार वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग भुगतान राशि ₹1000 प्रति माह (जुलाई, अगस्त, सितंबर – ₹3000 कुल) भुगतान स्थिति जुलाई 2025 से जारी आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in

UP Pension Payment 2025

जैसा कि हमने आपको बताया प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया की जाती है। ऐसे में लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने से पहले UP pension beneficiary List 2025 भी आधिकारिक रूप से अपलोड की जाती है। वह सभी लाभार्थी जो इस UP pension yojana list में अपना नाम दर्ज करवाते हैं उन्हें ही आधिकारिक रूप से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।

इसके अलावा प्रत्येक वर्ष सत्यापन के दौरान अयोग्य तथा मृतक लाभार्थियों को सूची से हटा दिया जाता है और नए आवेदकों को Uttar Pradesh pension beneficiary list में शामिल किया जाता है। ऐसे में जारी की गई sspy-up.gov.in List 2025 के आधार पर ही वृद्धजनों, विधवा और दिव्यांगों को Uttar Pradesh Pension Yojana 2025 का लाभ उपलब्ध कराती है।

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा इन सभी पेंशन योजनायों का सफलतापूर्वक संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए सामाजिक पेंशन एकीकृत पोर्टल (Social Pension Integrated Portal) पर किया जाता है । वे सभी उम्मीदवार जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न UP Pension Yojana के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in pension Portal पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

पाठकों की जानकारी के बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार Old age pension scheme, dependent women pension scheme, disabled pension scheme जैसी विभिन्न पेंशन योजना का संचालन कर रही है। इन पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतीक लाभार्थी को ₹1000 मासिक रूप से सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

UP Old Age, Widow, and Disability Pension Payment के लाभ

उत्तर प्रदेश एकीकृत पेंशन पोर्टल SSPY UP के अंतर्गत संपूर्ण लाभार्थियों को आवेदन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विधवा ,दिव्यांग तथा वृद्धिजन और निराश्रित महिलाओं को पेंशन योजना के लाभ दिया जाता है । इस SSPY UP Portal के माध्यम से आवेदक Uttar Pradesh Pension Registration 2025 प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से पूरी कर सकते हैं और प्रत्येक माह ₹1000 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं । इस पोर्टल के जरिए आवेदकों को संपूर्ण पात्रता मापदण्ड तथा दिशा निर्देशों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है और पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्वीकार की जाती है।

इस पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात आवेदक को सीधा उसके बैंक खाते में पेंशन राशि भेजी जाती है जिससे आवेदक और योजना में पारदर्शिता बनी रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए इस एकीकृत पेंशन पोर्टल के वजह से प्रत्येक आवेदक पंचायत वार्ड और जनपद सूची के आधार पर अपना नाम और अपनी सूची देख सकता है । इसके अलावा आवेदक को यदि किसी प्रकार की जानकारी में कोई बदलाव करना हो तो आवेदन इसी UP pension scheme payment portal के माध्यम से उसे जानकारी में बदलाव या अपडेट कर सकता है।

पी पेंशन पेमेंट डेट्स 2025

महीना भुगतान की स्थिति जुलाई 2025 ₹3000 जारी हो रहा है अगस्त 2025 संभावित तिथि – 10 से 15 अगस्त सितंबर 2025 संभावित तिथि – 10 से 15 सितंबर

How to Apply UP Pension Scheme?

Uttar Pradesh Pension Scheme के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा

सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in Pension Portal की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा।

आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदन को जिस Pension Scheme पर आवेदन करना है उस पेंशन स्कीम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

आवेदक जिस पेंशन स्कीम पर क्लिक कर देता है आवेदक को उस SSPY UP pension scheme application form 2025 Home Page पर दिखाई देगा ।

आवेदक को इस UP Pension Scheme Application Form को सावधानीपूर्वक भरना होगा और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे ।

इसके बाद आवेदक को सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।

इस प्रकार आवेदक विभिन्न पेंशन योजना के अंतर्गत UP Pension Portal पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

How to Check UP Pension Payment List 2025?

Uttar Pradesh Pension List 2025 देखने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी

आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदन को जिस पेंशन स्कीम की लिस्ट देखनी है उस पेंशन स्कीम के विकल्प पर क्लिक करना होगा फिर इसके बाद आवेदक को वित्तीय वर्ष के विकल्प का चयन करना होगा और वित्तीय वर्ष के विकल्प का चयन करने की पश्चात आवेदन के सामने जनपद वार सूची आ जाती है। और आवेदक को इस UP Pension Payment District Wise List 2025 के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।

फिर इसके बाद आवेदक के सामने ब्लॉक वाइज और नगर निकाय वाली सूची आ जाती है। और यहां आवेदक को अपने पंचायत या वार्ड के नाम पर क्लिक करना होगा और अपने नाम को इस सूची में देखना होगा। इस प्रकार आवेदक पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकता है और UP pension amount check online 2025 कर सकते हैं।

निष्कर्ष: UP Pension Payment 2025

इस प्रकार वे सभी नागरिक जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की जाने वाली वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं वह अधिकारी वेबसाइट पर जाकर सूची UP Pension Payment 2025 List में अपना नाम देख सकते हैं और इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

