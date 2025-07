US Visa Policy Changes In 2025: छात्र अब नहीं छुपा पाएंगे अपनी डिजिटल पहचान, जानिए नया नियम

US Visa Policy Changes In 2025: अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने हाल ही में अपनी वीजा नियमों में विशेष बदलाव कर दिए हैं। US Visa Policy Changes के अंतर्गत अब वे सभी छात्र जो अमेरिका में जाकर पढ़ना चाहते हैं और F1 वीजा के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक करने होंगे। जी हां सभी छात्रों को अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट की सेटिंग में बदलाव करना होगा और उसे प्राइवेट से पब्लिक कर देना होगा ताकि अधिकारी डिजिटल गतिविधियों की जांच भी कर सके।

जैसा कि हमने बताया यह नियम हाल ही में अमेरिका के इमिग्रेशन विभाग द्वारा जारी किया गया है। US Visa Policy Changes के अंतर्गत सभी छात्रों को सोशल मीडिया का के सारे प्रोफाइल सार्वजनिक करने होंगे मतलब अब अमेरिका की राज्य सरकार छात्रों की सारी सोशल मीडिया गतिविधि को जांच की और उनके 5 वर्षों के सोशल मीडिया प्रयोग का लेखा-जोखा बाहर निकलेगी जिसके बाद ही आंकलन लगाया जाएगा की छात्र अमेरिका में रहने के लायक है या नहीं? इस महत्वपूर्ण नीति के माध्यम से छात्रों की सोच उनके व्यवहार उनकी विचारधारा अमेरिका राज्य को लेकर उनकी वफादारी के बारे में पता चलेगा।

US Visa Policy Changes In 2025: उद्देश्य

US Visa Policy Changes को लागू करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोशल मीडिया गतिविधि पर निगरानी रखना है। छात्रों की सोशल मीडिया आइडेंटी के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा की छात्र आतंकवाद ,कट्टर पंथ या देश विरोधी विचारधाराओं को प्रमोट तो नहीं करते । यदि ऐसा कुछ पाया गया या उनके पिछले किसी कमेंट पोस्ट या विवादित घटनाओं पर उनके विशेष रिएक्शन पाए गए तो उन्हें वीजा नहीं दिया जाएगा।

US Visa Policy Changes In 2025 से क्या नुकसान हो सकते हैं?

US Visa Policy Changes की वजह से छात्रों की निजता का हनन हो सकता है। छात्रों को अब अपने सभी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा। वहीं ऐसे छात्र जो राजनीतिक धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों में आगे रहते हैं उन्हें अब पढ़ाई के लिए यह सब छोड़ना पड़ेगा। बता दे भारत से हर साल लगभग 2 लाख छात्र अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं ऐसे में छात्रों के विचारधारा का अब पूरा आंकलन किया जाएगा हालांकि यह नियम खासतौर से भारत चीन पाकिस्तान बांग्लादेश और मध्य एशियाई देशों के लिए लागू किए गए हैं।

छात्रों को अब क्या करना होगा

छात्रों को यदि विदेश में जाकर पढ़ाई करनी है तो उन्हें अपनी पुरानी पोस्ट, कमेंट ,शेयर की गई सारी पोस्ट को ध्यान से देखना होगा और विवादास्पद चीजों को हटाना होगा। छात्रों को समझना होगा कि पब्लिक सेटिंग क्या है और उसे उसी हिसाब से कंट्रोल करना होगा। छात्रों के लिए यह भी जरूरी है कि वह अब राजनीति, उग्र विचारों वाली एक्टिविटी से दूर रहे और ऐसे किसी घटना पर अपने विचार न व्यक्त करें जो हिंसा कट्टरपंथ या आतंकवाद से जुड़ी हो।

वहीं छात्रों के लिए यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि वह गलत या फेक प्रोफाइल की जानकारी नहीं दे सकते। यदि अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल में सही अकाउंट सामने नहीं आया तो उनका वीजा तुरंत निरस्त हो जाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका का यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से उठाया गया है। हालांकि इस कदम की वजह से छात्रों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहा है परंतु यह भी जरूरी है कि डिजिटल पहचान से ही छात्रों का व्यवहार पता चलता है ऐसे में डिजिटल जांच को अब कड़ा किया जा रहा है