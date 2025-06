मजदूरों को सरकार दे रही ₹26000 रुपए, सब कुछ दुगना

Workers Will Get Rs 26000 Every Month: सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बड़ा इजाफा किया है ताकि कर्मचारियों को जीवनयापन के बढ़ते खर्चों से बचाया जा सके। इसी क्रम में अब न्यूनतम मजदूरी को भी बढ़ा दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें पहले न्यूनतम मजदूरी 15000 रुपए थी जिसे बढाकर अब 26000 रुपए किया जाएगा । वहीं मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिनों की जगह 200 दिनों के काम को परमानेंट किये जाने पर भी प्रस्ताव पारित करने की उम्मीद जताई जा रही है अर्थात सब कुछ दुगना हो जाएगा।

जैसा कि हम सब जानते हैं प्रत्येक वर्ष यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा देश का बजट पेश किया जाता है। ऐसे में बजट के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय गठित किए जाते हैं। केंद्र सरकार मजदूर और किसानों की मांगों को जरूर पूरा करने वाली है। जिसके अंतर्गत यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वर्ष 2025 के बजट में दिहाड़ी मजदूरों का न्यूनतम वेतन को निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा।

मिनिमम वेतन 15000 से 26000

जानकारों की माने तो वित्त मंत्री ने 24 जून को प्री बजट मीटिंग भी की थी जिसमें व्यापारिक और श्रमिक संगठनों द्वारा विभिन्न मांगों पर विस्तारित चर्चा भी की गई। इस चर्चा के अंतर्गत कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय देश के खजाने कृषकों और मजदूरों के लिए खोलने वाला है जिसमें मिनिमम वेज को 15000 से बढ़कर 26000 किए जाने पर फैसला सुनाया जाएगा । वहीं मनरेगा के अंतर्गत काम के दिनों की गारंटी को भी दुगना किया जाएगा अर्थात अब 100 साल की जगह 200 दिनों के काम की गारंटी मजदूरों को दी जाएगी।

कई सारे कर्मचारियों की होगी स्थाई नियुक्ति

मजदूरों के साथ-साथ इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और पैरा टीचर्स के लिए भी विशेष प्रस्ताव पारित करने की बात की जा रही है। इन कर्मियों को भी अब सरकारी कर्मियों का दर्जा मिलने वाला है जिसकी वजह से इन्हें अब सरकारी पे स्केल पर वेतन दिया जाएगा। वहीं इन कर्मियों को सरकारी विभागों का स्थाई कर्मचारी माना जाएगा जहां उन्हें विभिन्न पेंशन सुविधा और अन्य भत्तों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी । कुल मिलाकर आने वाले बजट के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ,आशा कार्यकर्ता, पैरा टीचर्स और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को भी ज्यादा फंड आंबटित किया जाएगा।

किसानों को भी मिलेगी सामाजिक सुरक्षा

किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं में फंडिंग बढ़ाई जाएगी। वही साथ ही साथ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब ₹6000 की जगह ₹8000 की सम्मान राशि दी जाएगी। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि किसानों के लिए अब MSP भी बढ़ाई जाएगी जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा । वहीं किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड तैयार करने का भी विचार इस बजट के दौरान किया जा रहा है जिसका निर्णय बजट पेश करने के दौरान सामने आएगा।

मजदूरों और किसानों को मिलेगी पेंशन

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो इस वर्ष केंद्र सरकार किसानों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे विभिन्न फंड भी रिलीज करने वाली है। जिसके अंतर्गत किसानों को सामाजिक सुरक्षा फंड का लाभ दिया जाएगा ।जिसमें किसानों को ₹9000 तक की मासिक पेंशन से जोड़ा जाएगा। वही दिहाड़ी मजदूरों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन फंड योजना से जोड़ने पर विचार किया जाएगा जिससे कृषक और मजदूर वर्ग को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध करवाया जा सके और इनके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके।